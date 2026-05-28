Eigenheim in Österreich wird noch weniger leistbar

Laut dem aktuellen „Immo-Leistbarkeitsindex“ gelten Kredite als unleistbar, wenn die monatliche Rate die von der Finanzmarktaufsicht als Richtschnur vorgegebene 40-Prozent-Marke des Haushaltsnettoeinkommens übersteigt. Genau das ist für zwei Durchschnittsverdiener in 41 der 105 österreichischen Bezirke der Fall, in zwölf weiteren liegt die Rate im Grenzbereich zwischen 35 und 40 Prozent. Der Grund liegt in der langfristigen Marktentwicklung: Während die Häuserpreise seit dem Jahr 2015 um 68 Prozent gestiegen sind, erhöhten sich die Medianeinkommen im selben Zeitraum lediglich um 51 Prozent.