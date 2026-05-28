Wirbel um Abrechnung der Nachmittagsbetreuung

Im Caritas-Kindergarten in einer Gemeinde im Mühlviertel wurden Nachmittagsbetreuungen verrechnet, die von den Eltern angeblich nicht genutzt wurden. Bürgermeister Andreas Lindorfer (re.) will diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. (Bild: Krone-Collage/Foto Kerschi/Gemeinde Rohrbach-Berg)