Echte Plage! Krähen vergiften Pferden das Wasser

Kadaver, Pizza und Kebab-Fleisch landen täglich in den Tränken eines Pferdestalls im Burgenland. Hinter den bizarren Attacken steckt eine hochintelligente Krähengruppe, die selbst Plastik-Uhus ignoriert. Weil bereits ein Ross an einer Kolik erkrankte, kämpft der Stallbesitzer nun um eine Ausnahmegenehmigung gegen die schwarzen Plagegeister.
Seit Hitchcocks Horror-Klassiker „Die Vögel“ haben Krähen bei vielen Menschen einen unheimlichen Ruf, weil sie mit Gefahr verbunden werden. Gleichzeitig zählen sie zu den intelligentesten Tieren überhaupt. Besonders Raben- oder Aaskrähen!
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