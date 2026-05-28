Echte Plage! Krähen vergiften Pferden das Wasser

Kadaver, Pizza und Kebab-Fleisch landen täglich in den Tränken eines Pferdestalls im Burgenland. Hinter den bizarren Attacken steckt eine hochintelligente Krähengruppe, die selbst Plastik-Uhus ignoriert. Weil bereits ein Ross an einer Kolik erkrankte, kämpft der Stallbesitzer nun um eine Ausnahmegenehmigung gegen die schwarzen Plagegeister.