Blutiger Roadtrip-Horror und Kevin James verliebt

Lust auf eine Abkühlung im Kino? Dann könnte „Passenger“ das Richtige sein: Der Roadtrip-Horrorfilm lässt das Blut nämlich in den Adern gefrieren. Außerdem: Kevin James zeigt sich wieder im Kino. Ob der immer noch das Zeug hat die Kinobesucher zu begeistern? Das will er in „Solo Mio“ beweisen.