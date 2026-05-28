Dank Glasner: England stellt Europa-Rekord auf

Dank des Titels in der Conference League darf der von Oliver Glasner gecoachte Premier-League-Klub Crystal Palace kommende Saison in der Europa League spielen und wird damit der neunte englische Vertreter in der Europacup-Saison 2026/27 sein. Das gelang noch keiner anderen Liga ...
Mit dem Titelgewinn am Mittwoch haben sich die „Eagles“ für den zweithöchsten Bewerb in Europa qualifiziert. Zwar wird Oliver Glasner kommende Saison nicht mehr auf der Trainerbank der Londoner sitzen, dennoch hat er großen Anteil an einem Premier-League-Rekord.
Als 15. der Premier League europäisch
Denn mit Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa und Liverpool (Champions League) sowie Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace (Europa League) und Brighton & Hove Albion (Conference League) werden erstmals neun Vereine aus dem englischen Oberhaus in einer Saison auf der internationalen Bühne spielen.
Noch nie war es zuvor einem Land gelungen, so viele Vereine in die drei europäischen Hauptbewerbe zu schicken. Ein weiterer Meilenstein, den Glasner in England hinterlässt ...
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