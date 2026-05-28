Wichtiger Baustein für medizinische Versorgung

Sozialarbeiter und eigene Managerin

Doch nicht bloß die medizinische Gesundheit wird hier im Fokus stehen. „Auch ein Sozialarbeiter wird vor Ort sein. Ärzte leisten oft soziale Arbeit, so werden sie hier entlastet“, erklärt Maximilian Miggitsch, ÖGK Kärnten. „Und es wird eine eigene Managerin geben, die es auch braucht – das ist wie ein mittleres Unternehmen.“ Die angesprochene Nadine Puschl war selbst sieben Jahre in einer steirischen PVE tätig, wird ihre Erfahrung einbringen.