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Aus und für Europa

Karte weist den Weg zur digitalen Unabhängigkeit

Digital
15.06.2026 05:00
Europa verfügt über das technologische Know-how, nur finden muss man es.
Europa verfügt über das technologische Know-how, nur finden muss man es.(Bild: Krone KREATIV/mozZz, SERHII – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Ob Browser, Suchmaschinen, Messenger, soziale Medien, Bezahldienste, Online-Händler oder Streaming-Anbieter: Unser digitales Leben befindet sich mehrheitlich in ausländischen Händen. Das schafft Abhängigkeiten und somit Verwundbarkeiten. Dabei gäbe es europäische Alternativen zur Genüge. Eine Karte weist den Weg zu ihnen und zur digitalen Unabhängigkeit.

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„Zu lange schon ist unsere digitale Infrastruktur von Partnern abhängig, deren Verpflichtungen sich mit ihrer politischen Ausrichtung ändern. Wir haben miterlebt, wie Entscheidungen in fernen Hauptstädten unsere digitale Landschaft über Nacht umgestaltet haben – nicht durch Dialog, sondern per Dekret. Anderswo erlassene Gesetze greifen in unsere Unternehmen ein. Lieferketten, die wir nicht kontrollieren können, werden zu Druckpunkten. Technologie wird zum Druckmittel“ kritisiert Dante Emilio Grassi und warnt, dass es sich Europa nicht länger leisten könne, diesen Preis der Abhängigkeit zu zahlen.

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