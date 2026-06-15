„Zu lange schon ist unsere digitale Infrastruktur von Partnern abhängig, deren Verpflichtungen sich mit ihrer politischen Ausrichtung ändern. Wir haben miterlebt, wie Entscheidungen in fernen Hauptstädten unsere digitale Landschaft über Nacht umgestaltet haben – nicht durch Dialog, sondern per Dekret. Anderswo erlassene Gesetze greifen in unsere Unternehmen ein. Lieferketten, die wir nicht kontrollieren können, werden zu Druckpunkten. Technologie wird zum Druckmittel“ kritisiert Dante Emilio Grassi und warnt, dass es sich Europa nicht länger leisten könne, diesen Preis der Abhängigkeit zu zahlen.