„Es gibt immer wen, der dir Erfolge nicht gönnt“

In knapp zwei Wochen findet die Grazer Gemeinderatswahl statt. In einer Serie stellen wir Ihnen die Spitzenkandidaten der sieben aktuell im Gemeinderat vertretenen Parteien vor. Die „Krone“ begleitete die Politikerinnen und Politiker dafür bei ihren Hobbys. Claudia Schönbacher (KFG) macht den Anfang. Sie tauschte die Schere gegen den Computer. In der Politik fühlt sie sich aber längst zu Hause.
Der blitzblanke orange BMW Touring 2000, Baujahr 1972, zieht nicht nur viele Blicke auf sich, er lässt auch das Herz von Claudia Schönbacher höher schlagen. Daran können auch fehlende Klimaanlage und Servolenkung nichts ändern: „Das ist einfach noch pures Autofahren“, schwärmt die KFG-Politikerin. Auf Dauer wäre die Fortbewegung mit dem Klassiker aber keine Option – zu unbequem und aufwendig gestalten sich die Ausfahrten. Der alte BMW wird so zum Hobby, das Schönbacher mit ihrer Familie teilt.
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