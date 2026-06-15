„Es gibt immer wen, der dir Erfolge nicht gönnt“

Der blitzblanke orange BMW Touring 2000, Baujahr 1972, zieht nicht nur viele Blicke auf sich, er lässt auch das Herz von Claudia Schönbacher höher schlagen. Daran können auch fehlende Klimaanlage und Servolenkung nichts ändern: „Das ist einfach noch pures Autofahren“, schwärmt die KFG-Politikerin. Auf Dauer wäre die Fortbewegung mit dem Klassiker aber keine Option – zu unbequem und aufwendig gestalten sich die Ausfahrten. Der alte BMW wird so zum Hobby, das Schönbacher mit ihrer Familie teilt.