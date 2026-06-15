Wütende Wienerin will Schutz vor digitaler Gewalt

Sexualisierte Gewalt im Netz nimmt seit Jahren rasant an Fahrt auf, und die Opfer sind in erster Linie Frauen und Kinder. Die Wienerin Hana Greiner kritisiert den unzureichenden rechtlichen Schutz in Österreich und rief gemeinsam mit ihren Kolleginnen ein eigenes Volksbegehren ins Leben.
Wie so oft stand Hana Greiner eines Morgens mit ihren Kolleginnen in der Büroküche. Man plauderte miteinander, sprach über Weltgeschehen und die neuesten Schlagzeilen. Doch an diesem Tag war die Stimmung gedrückt. Denn gerade war der Fall Collien Fernandes publik geworden – die Schauspielerin wirft bekanntlich ihrem Ex-Mann und Kollegen Christian Ulmen heftige digitale Gewalt vor.
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