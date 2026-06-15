Deutsche tönen bei WM: „Das macht uns keine Angst“

Nachdem die Deutschen mit einem beeindruckenden 7:1-Erfolg gegen Curacao in die WM gestartet waren, gab’s kurz darauf im Parallelspiel der Gruppe E einen späten 1:0-Sieg der Elfenbeinküste gegen Ecuador. Eine Partie, die keine Panik bei unseren Nachbarn auslöste. Man rechnet offenbar bereits fix mit dem Gruppensieg.
„Das macht uns keine Angst“, titelt die „Bild“ nach dem Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador in fetten Lettern. „Weil es immer wieder Lücken in der Abwehr gibt, wenn schnell gespielt wird. Und weil beiden Teams – bis aufs Siegtor – vorn die Zielgenauigkeit fehlt!“ Schon jetzt ist offenbar der Gruppensieg des DFB-Teams fix eingeplant.
Am Samstag trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste, am 25. Juni wartet zum Abschluss in der Gruppe E das Duell mit Ecuador. Angesichts des Vorrunden-Scheiterns 2022 und 2018 soll es diesmal aus DFB-Sicht ganz anders laufen.
Zweithöchster WM-Sieg
Der Start ist mit der 7:1-Gala gegen Curacao bereits geglückt. Es war der zweithöchste WM-Sieg. Lediglich beim 8:0 gegen Saudi-Arabien war man 2002 noch treffsicherer.
Belohnung von Nagelsmann
Zur Belohnung für den Traumstart ins Turnier in Amerika wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler nun erst einmal zwei Tage durchschnaufen lassen.
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