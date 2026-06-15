Deutsche tönen bei WM: „Das macht uns keine Angst“

„Das macht uns keine Angst“, titelt die „Bild“ nach dem Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador in fetten Lettern. „Weil es immer wieder Lücken in der Abwehr gibt, wenn schnell gespielt wird. Und weil beiden Teams – bis aufs Siegtor – vorn die Zielgenauigkeit fehlt!“ Schon jetzt ist offenbar der Gruppensieg des DFB-Teams fix eingeplant.