Neue Hitzewelle bringt Gewitter und Unwettergefahr

Hält Hitzewelle mehr als eine Woche lang an?

Die voraussichtliche Dauer der Hitzewelle von rund einer Woche ist laut Brandes ziemlich abgesichert. Wie es danach in Sachen Temperaturen weitergeht, sei noch nicht ganz klar. In Tirol – und Vorarlberg – bestünde jedoch – anders als im übrigen Österreich – Potenzial für einen Fortbestand der Hitzewelle über den Mittwoch der nächsten Woche hinaus