Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“

Zwischen 13 und 17 Jahre sind sie alt, gerade noch so, dass der Gesetzgeber sie nicht nach dem Erwachsenen-Strafrecht dran kriegt. Sie eifern Gangs aus den brasilianischen Favelas nach, posieren mit Messern und Pistolen, terrorisieren die Innenstädte von Rom, Mailand, Turin, Florenz, den Gardasee bis hin nach Südtirol. Und jetzt auch Jesolo.