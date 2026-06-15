Es trifft sich gut, dass Österreich kein Geld hat

Dass das Bundesheer mit der Politik schon seit Jahren kein Glück hat, sieht man allein an der völlig verkorksten Debatte um den längeren Wehrdienst. Da redete Kanzler Stocker von einer Volksbefragung, die irgendwo verblubbert sein muss. Anderen ging es ohnehin nur um einen ausgedehnteren Zivildienst, weil ohne den billigen Hilfskräften die Systeme im Land zusammenbrechen könnten.