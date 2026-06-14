Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt

Vertrauen verspielt

Nun muss Pig in der in den nächsten Wochen folgenden Wahl seiner Direktoren beweisen, ob er das Vertrauen der ORF-Mitarbeiter und vor allem der ORF-Zwangskunden bzw. -Zwangszahler gewinnt, indem er dafür die besten Bewerber wählt und nicht sein Vertrauen den Kandidaten Stockers und Bablers schenkt.