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SPÖ-Chef will regieren oder in der Kammer bleiben

Salzburg
15.06.2026 06:00
Für Peter Eder gibt es ein klares Ziel: Er will regieren. Die Themen Wohnen und Familien sollen ...
Für Peter Eder gibt es ein klares Ziel: Er will regieren. Die Themen Wohnen und Familien sollen ihn in den Chiemseehof bringen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Der neue SPÖ-Chef Peter Eder bläst zur Abfahrt in die nächste Regierung. Bis zur Wahl 2028 sind es noch knapp zwei Jahre. Als Ausweg – sollte es erneut eine Niederlage für die Genossen geben – lässt er sich aber seinen Chefposten offen. 

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Mit so viel Euphorie bei einem Landesparteitag hätten am Samstag nicht einmal die kühnsten Genossen gerechnet. Tosender Applaus und stehende Ovationen für Peter Eder, der mit 95,3 Prozent der 700 Mitgliederstimmen zum neuen SPÖ-Chef in Salzburg gewählt wurde.

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