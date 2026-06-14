Rekord von Vanhoenacker nach elf Jahren geknackt

Zum dritten Mal in Folge hat es Italiens Fußball-Nationalmannschaft nicht zu einer Weltmeisterschaft geschafft, muss beim Turnier in Amerika zusehen. Der 38-jährige Mattia Ceccarelli aus Rimini hingegen strahlte am Sonntag trotzdem über beide Ohren. Mit seinem ersten Ironman-Sieg überhaupt schnappte er sich in Klagenfurt eines von zwei WM-Tickets, wird im Herbst erstmals in seiner Karriere auf Hawaii starten.