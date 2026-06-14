Rekord von Vanhoenacker nach elf Jahren geknackt

Der 27. Ironman Austria läuft am Sonntag noch bis nach Mitternacht. Das Profirennen konnte der Italiener Mattia Ceccarelli in 7:48:06 Stunden für sich entscheiden, holte sich damit – wie der Zweite Jon Breivold – das WM-Ticket für Hawaii. Das Duo legte sich auch mit Ironman-Austria-Seriensieger Marino Vanhoenacker an. Urgestein und Sieger von 2018, Michi Weiss, denkt indes übers Karriereende nach. . .
Zum dritten Mal in Folge hat es Italiens Fußball-Nationalmannschaft nicht zu einer Weltmeisterschaft geschafft, muss beim Turnier in Amerika zusehen. Der 38-jährige Mattia Ceccarelli aus Rimini hingegen strahlte am Sonntag trotzdem über beide Ohren. Mit seinem ersten Ironman-Sieg überhaupt schnappte er sich in Klagenfurt eines von zwei WM-Tickets, wird im Herbst erstmals in seiner Karriere auf Hawaii starten.
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