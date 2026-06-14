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Nur einmal traf Deutschland bei WM noch öfter

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 22:05
Nico Schlotterbeck traf beim 7:1 gegen Curaçao per Kopf.
Nico Schlotterbeck traf beim 7:1 gegen Curaçao per Kopf.(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das 7:1 gegen Curaçao war nicht nur ein gelungener WM-Auftakt für Deutschland, sondern auch ein historischer. Nur einmal erzielte die DFB-Elf bei einer Weltmeisterschaft noch mehr Tore. Zudem überholte Deutschland Rekordweltmeister Brasilien in einer ewigen WM-Wertung.

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Mit sieben Treffern gegen Curaçao sorgte Deutschland zum Start der Weltmeisterschaft für ein echtes Schützenfest. Nur beim legendären 8:0 gegen Saudi-Arabien bei der WM 2002 erzielte die DFB-Auswahl in einem WM-Spiel noch mehr Tore.

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