USA und Iran einigen sich auf Kriegs-Ende

Das Abkommen umfasse eine Waffenruhe in der gesamten Region, einschließlich des Libanon, erklärte die pakistanische Regierung. Es soll demnach am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Ganz in trockenen Tüchern ist es aber wohl noch nicht: Sollte die Gegenseite gegen Vereinbarungen verstoßen, werde Iran eigene Maßnahmen ergreifen, so die dortigen Vertreter.