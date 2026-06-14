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Friedensabkommen

USA und Iran einigen sich auf Kriegs-Ende

Außenpolitik
14.06.2026 23:34
Just an seinem 80. Geburtstag durfte Donald Trump (im Bild mit Außenminister Marco Rubio) wohl ...
Just an seinem 80. Geburtstag durfte Donald Trump (im Bild mit Außenminister Marco Rubio) wohl nun wirklich das Ende des Iran-Kriegs verkünden.(Bild: AFP/Win McNamee/Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA und der Iran haben sich auf eine Absichtserklärung zur Beendigung ihres Krieges verständigt. Das teilte der Vermittlerstaat Pakistan mit. „Lasst das Öl fließen“, bestätigte US-Präsident Donald Trump kurze Zeit später – und just an seinem Geburtstag – den Deal und die damit einhergehende Öffnung der Straße von Hormuz. Der Iran kündigte ein sofortiges Ende aller Angriffe an.

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„Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde“, verkündete der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif am Sonntagabend auf der Plattform X.

„Lasst das Öl fließen“
Kurze Zeit später kam die Bestätigung aus dem Weißen Haus – von Präsident Donald Trump selbst, ebenfalls über soziale Medien: „Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an alle! Ich autorisiere hiermit vollumfänglich die gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus und genehmige gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade der Vereinigten Staaten. Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen!“

Der iranische Vize-Außenminister kündigte daraufhin ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten, auch im Libanon.

Das Abkommen umfasse eine Waffenruhe in der gesamten Region, einschließlich des Libanon, erklärte die pakistanische Regierung.  Es soll demnach am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Ganz in trockenen Tüchern ist es aber wohl noch nicht: Sollte die Gegenseite gegen Vereinbarungen verstoßen, werde Iran eigene Maßnahmen ergreifen, so die dortigen Vertreter.

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