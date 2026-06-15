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Nach 2:2 gegen Holland

Prominenter Helfer: Japaner räumen Stadion auf!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 06:02
Starke Aktion von Japans Team und Fans!
Starke Aktion von Japans Team und Fans!(Bild: AFP/CHARLOTTE WILSON)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Sie haben es schon wieder getan: Japans Team und seine Fans haben sich als besonders gute Fußball-Gäste präsentiert und nach dem Match gegen die Niederlande (2:2) das Stadion und die Kabine gründlich aufgeräumt und sauber hinterlassen. Dabei erhielten sie auch prominente Unterstützung. 

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Leere Plastikflaschen, Verpackungen und sonstige Reste – davon war auf den Rängen des Stadions in Dallas nichts mehr zu sehen. Nach dem Match von Japan gegen die Niederlande (2:2) haben sich die japanischen Fans nämlich erneut als hervorragende Gäste präsentiert und die Tribünen gründlich gesäubert. 

Jameis Winston ist Quarterback bei den New York Giants
Jameis Winston ist Quarterback bei den New York Giants(Bild: AP/Adam Hunger)

Für die Fans der „Blauen Samurai“ längst eine Tradition und ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit. In Dallas erhielten sie dabei auch prominente Unterstützung. NFL-Star Jameis Winston hat sich der Aktion nämlich angeschlossen. Der Quarterback der New York Giants machte sich mit einem großen blauen Müllsack daran, bei der Aufräumaktion behilflich zu sein. 

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Auch das Team bleibt sauber
Natürlich zeigte sich auch das japanische Fußballteam selbst von seiner besten Seite. Die Kabine wurde sauber hinterlassen und die Wäsche gefaltet. Erneute eine starke Aktion von Fans und Team! 

Auch sportlich konnte man gegen die Niederlande durchaus ein Ausrufezeichen setzen. Durch einen Treffer von Daichi Kamada in der 89. Minute sicherten sich die Japaner einen Punkt und zeigten dabei auf, dass mit ihnen bei dieser WM durchaus zu rechnen ist. 

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