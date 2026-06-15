Prominenter Helfer: Japaner räumen Stadion auf!

Für die Fans der „Blauen Samurai“ längst eine Tradition und ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit. In Dallas erhielten sie dabei auch prominente Unterstützung. NFL-Star Jameis Winston hat sich der Aktion nämlich angeschlossen. Der Quarterback der New York Giants machte sich mit einem großen blauen Müllsack daran, bei der Aufräumaktion behilflich zu sein.