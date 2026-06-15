Freundschaft über den Zweiten Weltkrieg hinaus

Enkel schrieben Mail

Nun kamen die französischen Enkel hierher. „Vor ein paar Wochen habe ich ein Mail von ihnen an meine offizielle Bürgermeister-Adresse bekommen. Ich habe sie vorher nicht gekannt“, so Hahn. Cyrielle und Frederic nahmen an der Fronleichnamsprozession teil, besuchten Erinnerungsorte und zündeten eine Grabkerze für die Verstorbenen an. „Die Prozession ist bei uns in Zillingdorf noch etwas ganz Besonderes und Traditionelles. Ein Altar ist von meiner Cousine beim ehemaligen Grundstück meiner Großeltern Maria und Johann aufgebaut worden“, schildert Harald Hahn.