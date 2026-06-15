Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr

Wegen Unklarheiten bei der postalischen Zustellung war ein Wiener Unternehmer mit der Haushaltsabgabe – privat und für seine Firma an gleicher Adresse – säumig. Auf den korrekten Fehlbetrag von 122,60 Euro schlug das Inkassobüro gleich mehr als 92 Euro an Spesen auf (siehe Aufschlüsselung im Faksimile unten).