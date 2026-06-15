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Ist das Wucher?

Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr

Wien
15.06.2026 05:00
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro.
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, zVg.)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Ein Wiener Unternehmer fühlt sich vom Zwangsgebührensender abgezockt. Er will nun rechtlich gegen seiner Meinung nach „Wucherspesen“ vorgehen, die ihm das Inkassobüro des ORF aufbrummen will. Schützenhilfe erhält von einem lautstarken Akteur am Küniglberg.  

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Wegen Unklarheiten bei der postalischen Zustellung war ein Wiener Unternehmer mit der Haushaltsabgabe – privat und für seine Firma an gleicher Adresse – säumig. Auf den korrekten Fehlbetrag von 122,60 Euro schlug das Inkassobüro gleich mehr als 92 Euro an Spesen auf (siehe Aufschlüsselung im Faksimile unten).

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