DFB-Stars beten nach Kantersieg mit Gegenspielern

DFB-Star teilte bereits mehrfach kritische Inhalte

Nmecha zeigt seinen evangelikalen Glauben seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Schon mehrfach gab es aber Kritik gegen ihn. In den sozialen Netzwerken teilte er immer wieder homophobe und transphobe Inhalte, stellte die LGBTQIA+-Community mit dem Begriff „Pride“ in einen Zusammenhang mit dem Teufel. Weshalb er trotz seiner spielerisch unbestrittenen großen Klasse vielerorts sehr kritisch gesehen wird.