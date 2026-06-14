WM LIVE: Schweden gegen Tunesien ab 4 Uhr LIVE

Da mit den Niederlanden und Japan zwei weitere starke Teams in Gruppe F stehen, heißt es für Schweden und Tunesien bereits im ersten Spiel in Monterrey Verlieren verboten. Die Schweden kehren nach acht Jahren und einem turbulenten Play-off-Finale gegen Polen (3:2) auf die WM-Bühne zurück. Seit Oktober werden die Blau-Gelben vom Briten Graham Potter trainiert, der auch auf viele Profis aus der englischen Premier League setzt. Für Jubel soll Arsenal-Torjäger Viktor Gyökeres sorgen, der für das Nationalteam in 33 Einsätzen bereits 20-mal genetzt hat.