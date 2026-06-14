WM LIVE: Schweden gegen Tunesien ab 4 Uhr LIVE

Erster WM-Spieltag in Gruppe F: Schweden trifft auf Tunesien. Um 4 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Da mit den Niederlanden und Japan zwei weitere starke Teams in Gruppe F stehen, heißt es für Schweden und Tunesien bereits im ersten Spiel in Monterrey Verlieren verboten. Die Schweden kehren nach acht Jahren und einem turbulenten Play-off-Finale gegen Polen (3:2) auf die WM-Bühne zurück. Seit Oktober werden die Blau-Gelben vom Briten Graham Potter trainiert, der auch auf viele Profis aus der englischen Premier League setzt. Für Jubel soll Arsenal-Torjäger Viktor Gyökeres sorgen, der für das Nationalteam in 33 Einsätzen bereits 20-mal genetzt hat.
Tunesien gehört zu den konstantesten WM-Teilnehmern Afrikas und ist zum siebenten Mal dabei. Die Qualifikation meisterten die „Adler von Karthago“ ohne Gegentreffer, bei der WM gelang aber noch nie der Einzug in die K.o.-Phase. Der Modus macht es möglich, dass dieses Faktum für das Team von Sabri Lamouchi bald der Vergangenheit angehören könnte. Rani Khedira, der Bruder von Ex-DFB-Spieler Sami Khedira, soll nach seinem Verbandswechsel im März Erfahrung aus der deutschen Bundesliga einbringen. Genieblitze erhofft sich Tunesien von Burnley-Akteur Hannibal Mejbri.
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