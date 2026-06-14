Schweiz steht am Sonntag vor einem „Brexit-Moment“

Mehr als ein Viertel der Einwohner sind Ausländer, 330.000 waren Ende 2024 Deutsche. Laut Statistik Austria sind knapp über 70.000 Auslandsösterreicher in der Eidgenossenschaft registriert. Die Schweizer Behörden setzen die Zahl mit 45.000 allerdings niedriger an. Diese Zahl erfasst jedoch nur Personen mit Hauptwohnsitz und österreichischem Pass, die fest in der Schweiz gemeldet sind, schließt aber beispielsweise Doppelstaatsbürger nicht ein.