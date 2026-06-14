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Zehn Grundsätze

ChatGPT im Kinderzimmer: Was Eltern wissen sollten

Tirol
14.06.2026 07:00
Vor allem am Handy merken viele nicht, welche Daten sie überhaupt preisgeben.
Vor allem am Handy merken viele nicht, welche Daten sie überhaupt preisgeben.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

KI ist längst auch im Kinderzimmer angekommen: ChatGPT und Co. wird für Hausaufgaben, frühe Beziehungstipps oder einfach aus Neugier verwendet – oft ohne die Risiken für Datenschutz und Fehlinformationen zu kennen. Fachleute empfehlen klare Regeln im Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

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Ob für Hausaufgaben, Erklärungen oder kreative Ideen – die KI ist auch aus dem Alltag vieler Kinder nicht mehr wegzudenken. Programme wie ChatGPT können hilfreich sein. Doch Experten wie Kevin Riedl, Chef der Software-Agentur Wavect mit Sitz in Ampass im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land, warnen: Ohne klare Regeln können Risiken drohen!

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