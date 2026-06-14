ChatGPT im Kinderzimmer: Was Eltern wissen sollten

Ob für Hausaufgaben, Erklärungen oder kreative Ideen – die KI ist auch aus dem Alltag vieler Kinder nicht mehr wegzudenken. Programme wie ChatGPT können hilfreich sein. Doch Experten wie Kevin Riedl, Chef der Software-Agentur Wavect mit Sitz in Ampass im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land, warnen: Ohne klare Regeln können Risiken drohen!