Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück

Das Entwicklerstudio, das den neuen „Spyro“-Teil entwickelt, hat bereits Serienerfahrung und programmierte die „Reignited Trilogy“ der alten „Spyro“-Games aus den Neunzigern, dank der man die kultigen Games auch auf modernen Plattformen erleben kann. Mit „A Realm Beyond“ darf sich Toys for Bob nun erstmals an einem ganz neuen „Spyro“-Serienteil versuchen.