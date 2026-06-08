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Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück

Digital
08.06.2026 12:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fast zwei Jahrzehnte nach seinem letzten Abenteuer kehrt ein Spieleheld der Neunzigerjahre zurück: Im Frühling 2027 erscheint mit „Spyro: A Realm Beyond“ ein neues Videospiel mit dem lila Drachen, der in den Neunzigern auf der ersten PlayStation zum Hit wurde.

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Im Ankündigungstrailer oben enthüllen Publisher Activision und Entwickler Toys for Bob das neue Game mit dem niedlichen Drachen Spyro, das im Frühling 2027 für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 2 und PC erscheint.

Im neuen Serienteil kann der lila Drache Spyro fliegen – früher segelte er nur.
Im neuen Serienteil kann der lila Drache Spyro fliegen – früher segelte er nur.(Bild: Activision)

Im Video ist bereits ein neues Spielelement zu sehen: Im Gegensatz zu früheren „Spyro“-Spielen, in denen der lila Drache lediglich – mit Ausnahme einiger spezieller Flug-Levels – durch Levels gleiten konnte, hat er diesmal fliegen gelernt, was ganz neue Gameplay-Mechaniken erlauben dürfte.

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Das Entwicklerstudio, das den neuen „Spyro“-Teil entwickelt, hat bereits Serienerfahrung und programmierte die „Reignited Trilogy“ der alten „Spyro“-Games aus den Neunzigern, dank der man die kultigen Games auch auf modernen Plattformen erleben kann. Mit „A Realm Beyond“ darf sich Toys for Bob nun erstmals an einem ganz neuen „Spyro“-Serienteil versuchen.

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