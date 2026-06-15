Wenn Gang zum öffentlichen WC zu Geduldsprobe wird

FPÖ wünscht sich Wiedereröffnung der alten Toilettenanlage

Er verweist auf die ehemalige öffentliche WC-Anlage am Brusattiplatz. Diese steht seit Jahren verschlossen da. „Manche Marktbesucher fragen sich deshalb, warum das alte Klo nicht reaktiviert wird“, so Forsthuber. Dort habe es mehrere Kabinen und ein Pissoir gegeben – und vor allem deutlich weniger Wartezeit. Auch die zunehmenden Verunreinigungen rund um den Marktplatz sind für Forsthuber ein Beweis, dass es hier eine bessere Lösung brauche. „Für eine Tourismusstadt ist die derzeitige Situation unwürdig“, so der Stadtrat.