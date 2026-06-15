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Hightech-Klo regt auf

Wenn Gang zum öffentlichen WC zu Geduldsprobe wird

Niederösterreich
15.06.2026 06:00
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Am Badener Grünen Markt sorgt derzeit ausgerechnet das stille Örtchen für laute Diskussionen. Denn die Hightech-Toilette reinigt sich nach jedem Besuch mindestens eine Minute selbst und sorgt damit oft für lange Warteschlangen. 

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Der Grund für den Unmut: Die moderne Selbstreinigungs-Toilette am Grünen Markt am Brusattiplatz – Kostenpunkt etwa 180.000 Euro – nimmt ihren Job offenbar sehr ernst. Nach jeder Benutzung sperrt sich die Anlage für mindestens eine Minute zur automatischen Reinigung. Wer Pech hat, verbringt daher mehr Zeit mit Warten als mit dem eigentlichen Toilettengang.

„Besonders an Markttagen, bei Veranstaltungen oder wenn die umliegenden Lokale gut besucht sind, bilden sich vor dem WC regelmäßig Schlangen“, so FPÖ-Stadtrat Gottfried Forsthuber.

FPÖ wünscht sich Wiedereröffnung der alten Toilettenanlage
Er verweist auf die ehemalige öffentliche WC-Anlage am Brusattiplatz. Diese steht seit Jahren verschlossen da. „Manche Marktbesucher fragen sich deshalb, warum das alte Klo nicht reaktiviert wird“, so Forsthuber. Dort habe es mehrere Kabinen und ein Pissoir gegeben – und vor allem deutlich weniger Wartezeit. Auch die zunehmenden Verunreinigungen rund um den Marktplatz sind für Forsthuber ein Beweis, dass es hier eine bessere Lösung brauche. „Für eine Tourismusstadt ist die derzeitige Situation unwürdig“, so der Stadtrat.

Immer sauber, dafür müssen längere Wartezeiten in Kauf genommen werden.
Immer sauber, dafür müssen längere Wartezeiten in Kauf genommen werden.(Bild: Doris Seebacher)
50 Cent einwerfen und dann gehts hinein ins immersaubere Klo.
50 Cent einwerfen und dann gehts hinein ins immersaubere Klo.(Bild: Doris Seebacher)
Gottfried Forsthuber und René Hansy von der FPÖ möchten, dass die ehemalige Toilette vor Ort ...
Gottfried Forsthuber und René Hansy von der FPÖ möchten, dass die ehemalige Toilette vor Ort wieder aufgesperrt wird. Laut Bürgermeisterin ist das derzeit aber nicht möglich, weil hier alles rausgerissen werden musste.(Bild: Doris Seebacher)
Eine Toilette für zu viele Besucher – das kritisiert die FPÖ Baden. Eine Unterschriftenliste für ...
Eine Toilette für zu viele Besucher – das kritisiert die FPÖ Baden. Eine Unterschriftenliste für eine bessere Lösung liegt bei den Gastrobetrieben am Markt auf.(Bild: Doris Seebacher)

FPÖ-Wirtschaftssprecher René Hansy sieht den Handlungsbedarf jedenfalls bestätigt: „Mehr als 300 Unterschriften zeigen, dass dieses Thema vielen Menschen unter den Nägeln brennt“. Oder besser gesagt, auf die Blase drückt.

Ausreichend Toiletten im Umkreis vorhanden 
Die Stadt sieht die Lage deutlich entspannter. Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli verweist auf zahlreiche zusätzliche öffentliche Toiletten im Umkreis sowie mehrere Gastronomiebetriebe, die ihre WCs auch Gästen ohne Konsumation zur Verfügung stellen. Beschwerden seien zuletzt keine an die Stadt herangetragen worden. Zu den alten Toiletten meint sie: „Hier wurde bereits alles herausgerissen, weil die Verrohrung nicht mehr gepasst hat“, so Jeitler-Cincelli. Erst wenn diese Liegenschaft neu entwickelt wird, könne man hier neue Toiletten andenken.

Zitat Icon

Ich habe mit allen Gastronomen am Grünen Markt gesprochen und es gab diesbezüglich nie Probleme.

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli

Bild: Doris Seebacher

Dringlichkeitsantrag für praxistaugliche Toilettenlösung
Die FPÖ Baden wird auf jeden Fall in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag für eine praxistaugliche Toilettenlösung im Bereich Brusattiplatz/Grüner Markt einbringen. Sollte der Antrag abgelehnt werden, werde man weiterhin Unterschriften für mehr Toiletten rund um den Marktplatz einholen. Und solange keine Lösung gefunden wird, bleibt die wichtigste Frage am Grünen Markt wohl nicht „Was kostet der Salat?“, sondern „Wann kann ich das WC benutzen?“

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