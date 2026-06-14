Der erste Blick in die Wiener Kaffeehaus-Ikone

Fast ein Jahr lang wurde saniert, vier Millionen Euro investiert. Ab Mittwoch empfängt das legendäre Café in der Wiener Innenstadt wieder Gäste. Die „Krone“ durfte als erstes Medium vorab einen Blick hineinwerfen.
Der Bräunerhof in der Stallburggasse 2 zählt seit mehr als 100 Jahren zu den Kaffeehausinstitutionen der Stadt. Die Wiener Gastrolegenden Peter Friese (Schwarzes Kameel) und die Familie Plachutta erhielten im Vorjahr den Zuschlag zur Übernahme. Nach einer sanften Renovierung steht am Mittwoch die Wiedereröffnung bevor.
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