Der erste Blick in die Wiener Kaffeehaus-Ikone

Der Bräunerhof in der Stallburggasse 2 zählt seit mehr als 100 Jahren zu den Kaffeehausinstitutionen der Stadt. Die Wiener Gastrolegenden Peter Friese (Schwarzes Kameel) und die Familie Plachutta erhielten im Vorjahr den Zuschlag zur Übernahme. Nach einer sanften Renovierung steht am Mittwoch die Wiedereröffnung bevor.