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Gruppe H im Ticker

WM LIVE: Spanien gegen Kap Verde ab 18 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 05:19
(Bild: EPA/ALEX CRUZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erster WM-Spieltag in Gruppe H: Spanien trifft auf Kap Verde. Um 18 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Die Ausgangssituation ist eindeutig: Der spanische Weltranglistenzweite und Turnier-Mitfavorit trifft auf WM-Debütant Kap Verde, die Nummer 67 der Welt. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Truppe von Luis de la Fuente wäre eine Überraschung. Die Iberer haben seit einer 0:1-Test-Niederlage im Wembley Stadium gegen Kolumbien im März 2024 in 30 Länderspielen 23 Siege und sieben Remis geholt, wobei eines davon mit einer Enttäuschung verbunden war. Das Nations-League-Finale 2025 ging nach einem 2:2 gegen Portugal im Elfmeterschießen mit 4:5 verloren.

Superstar Lamine Yamal
Superstar Lamine Yamal(Bild: EPA/Lavandeira jr)

Die Aussichten auf einen zweiten WM-Titel nach 2010 könnten für den Europameister kaum besser sein. „Wir müssen jedes Spiel so angehen, als wäre es unser letztes, jeden Gegner respektieren und bereit sein, um das Maximum zu kämpfen. Dann werden sich die Ergebnisse von selbst einstellen“, sagte De la Fuente. Superstar Lamine Yamal soll im Turnier eine entscheidende Rolle spielen. „Als Favorit hat man noch nichts gewonnen und weder mehr Tore auf dem Konto noch einen Vorteil im Spiel. Man muss Schritt für Schritt gehen“, meinte der Barca-Akteur. Zum Auftakt könnte der 18-Jährige wie der zuletzt auch angeschlagene Nico Williams geschont werden. Das Duo ist erst am Donnerstag ins Training eingestiegen.

„Alle werden für das Spiel gegen Kap Verde zur Verfügung stehen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie spielen“, hielt sich De la Fuente alles offen. Kap Verde, das gemäß der Bevölkerungszahl drittkleinste Land, das jemals an einer WM teilgenommen hat, fiebert der WM-Premiere entgegen. „Die Gruppenphase zu überstehen, muss das Ziel sein. Wir wissen, dass es in einer starken Gruppe schwierig wird, aber wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen können“, sagte Innenverteidiger Roberto Lopes, der in Irland bei den Shamrock Rovers Kapitän ist.

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