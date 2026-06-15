WM LIVE: Spanien gegen Kap Verde ab 18 Uhr LIVE

Die Aussichten auf einen zweiten WM-Titel nach 2010 könnten für den Europameister kaum besser sein. „Wir müssen jedes Spiel so angehen, als wäre es unser letztes, jeden Gegner respektieren und bereit sein, um das Maximum zu kämpfen. Dann werden sich die Ergebnisse von selbst einstellen“, sagte De la Fuente. Superstar Lamine Yamal soll im Turnier eine entscheidende Rolle spielen. „Als Favorit hat man noch nichts gewonnen und weder mehr Tore auf dem Konto noch einen Vorteil im Spiel. Man muss Schritt für Schritt gehen“, meinte der Barca-Akteur. Zum Auftakt könnte der 18-Jährige wie der zuletzt auch angeschlagene Nico Williams geschont werden. Das Duo ist erst am Donnerstag ins Training eingestiegen.