Reiseantrag von ÖFB-Fan wegen Kuba-Trip abgelehnt

Die Fanclubs der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft sind bereit für die WM! Auch wenn es jede Menge Schikanen im Vorfeld gibt, freuen sich die rot-weiß-roten Anhänger auf die Vorrunden-Spiele gegen Jordanien, Argentinien und Algerien. Aber für die USA und die FIFA gibt es teilweise großes Kopfschütteln.
Ihr Outfit mit den rot-weiß-roten Anzügen und den roten Hüten wird auch in den USA für große Aufmerksamkeit sorgen. Die Red Hot Austrian Fans, zu denen auch die Ex-Bundesliga-Kicker Christian „Bobby“ Schilcher (LASK) und Alexander Hartl (Vorwärts Steyr) gehören, starteten ihr WM-Abenteuer in New York. Gründer Christian Wolfmayr erzählt: „Einige von uns sind auch große Brasilien-Fans. Wir haben dort rund um das Spiel der Selecao gegen Marokko die Atmosphäre in der Stadt aufgesaugt. Aber das noch größere Erlebnis war der NBA-Triumph der New York Knicks.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.