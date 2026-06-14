Reiseantrag von ÖFB-Fan wegen Kuba-Trip abgelehnt

Ihr Outfit mit den rot-weiß-roten Anzügen und den roten Hüten wird auch in den USA für große Aufmerksamkeit sorgen. Die Red Hot Austrian Fans, zu denen auch die Ex-Bundesliga-Kicker Christian „Bobby“ Schilcher (LASK) und Alexander Hartl (Vorwärts Steyr) gehören, starteten ihr WM-Abenteuer in New York. Gründer Christian Wolfmayr erzählt: „Einige von uns sind auch große Brasilien-Fans. Wir haben dort rund um das Spiel der Selecao gegen Marokko die Atmosphäre in der Stadt aufgesaugt. Aber das noch größere Erlebnis war der NBA-Triumph der New York Knicks.“