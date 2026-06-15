WM LIVE: Belgien gegen Ägypten ab 21 Uhr LIVE

Die Hoffnungen, dass sich das ändert, ruhen vor allem in Mohamed Salah. Das weiß auch Belgiens Teamchef Rudi Garcia, der den Stürmerstar, der Liverpool verlässt, in der Vergangenheit bei der AS Roma unter seinen Fittichen hatte. „Ich weiß alles über ihn, und Ägypten ist eine der besten Mannschaften in Afrika. Wir haben großen Respekt“, sagte der 62-jährige Franzose. Warnende Worte gab es auch von Kevin de Bruyne, für den es nach zahlreichen Aufeinandertreffen auf dem Platz in der Premier League wieder einmal gegen Salah geht. „Wir haben zehn Jahre gegeneinander gespielt, unsere Kinder sind zur selben Schule gegangen. Es wird toll, sich wie in alten Zeiten zu matchen“, sagte der Napoli-Offensivspieler.