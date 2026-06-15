WM LIVE: Belgien gegen Ägypten ab 21 Uhr LIVE

Erster WM-Spieltag in Gruppe G: Belgien trifft auf Ägypten. Um 21 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Mit Belgien und Ägypten treffen in Seattle zwei Teams aufeinander, die in der Qualifikation ungeschlagen blieben. Es ist das erste Duell in einem Pflichtspiel, nachdem es zuvor in vier Tests drei ägyptische Siege, darunter im November 2022 ein 2:1, gab. Auf WM-Endrunden-Ebene konnten bisher aber nur die „Roten Teufel“ überzeugen. Mit Rang drei (2018) und vier (1986) mischten sie schon weit vorne mit, während die Ägypter vor ihrer vierten Teilnahme noch immer auf einen Matchsieg warten.
Die Hoffnungen, dass sich das ändert, ruhen vor allem in Mohamed Salah. Das weiß auch Belgiens Teamchef Rudi Garcia, der den Stürmerstar, der Liverpool verlässt, in der Vergangenheit bei der AS Roma unter seinen Fittichen hatte. „Ich weiß alles über ihn, und Ägypten ist eine der besten Mannschaften in Afrika. Wir haben großen Respekt“, sagte der 62-jährige Franzose. Warnende Worte gab es auch von Kevin de Bruyne, für den es nach zahlreichen Aufeinandertreffen auf dem Platz in der Premier League wieder einmal gegen Salah geht. „Wir haben zehn Jahre gegeneinander gespielt, unsere Kinder sind zur selben Schule gegangen. Es wird toll, sich wie in alten Zeiten zu matchen“, sagte der Napoli-Offensivspieler.
65 Mal hat Salah für die „Pharaonen“ getroffen. Omar Marmoush war elfmal erfolgreich, der Manchester-City-Akteur wird genauso gefürchtet. Der Außenseiter wird das Heil im Konterspiel suchen, die Belgier werden gefordert sein, das Spiel zu machen. Die Vorfreude ist jedenfalls groß. „Die Mannschaft ist bei uns das Wichtigste, für Egos ist kein Platz, deshalb ist die Stimmung auch richtig gut“, erläuterte Routinier Axel Witsel, der wie De Bruyne seine vierte WM in Angriff nimmt. 2022 in Katar gelang mit einem 1:0 gegen Kanada ein Auftaktsieg, gefolgt allerdings vom Out nach der Gruppenphase.
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