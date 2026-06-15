Tunesien-Star? „Bissl einen Schuss in der Birne“

Legt auch Finger in die Wunden

Bei Tunesien ist der 23-Jährige Dreh- und Angelpunkt für das Spiel. Allerdings lässt er sich auch immer wieder schnell provozieren und zu hitzigen Aktionen hinreisen. Allerdings traut er sich auch den Finger in offene Wunden zu legen, eine Eigenschaft, die für ein Team auch sehr wichtig sein könne, wie auch Herzog betont.