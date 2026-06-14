Leoben-Rettung: Darum fuhr DSV zuletzt zweigleisig

Leoben bleibt oben! Der Traditionsverein konnte den erstmaligen Gang in der Klubgeschichte in die Oberliga doch noch abwenden. Die Donawitzer setzten sich in der Relegation gegen St. Peter am Kammersberg 4:2 und 1:0 durch und bleiben in der Landesliga. Möglich gemacht hat die Rettung bekanntlich erst Gamlitz mit der Einstellung des Spielbetriebs.