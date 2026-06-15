Neue Gondelbahn auf Gerlitzen-Gipfel nimmt Form an

Neben den Stützen wird auch weiterhin kräftig an den neuen Berg- und Talstationen gebaut. Diese werden ja ebenfalls komplett neu errichtet. Im Juni wurde mit den ersten Stahlträgern für den Gondelbahnhof begonnen.

Moderne 10er-Gondelbahn

Bei der Umsetzung der neuen Kanzelbahn II hat man sich seitens der Bergbahnen bewusst gegen einen Sessellift entschlossen. Skifahrer müssen für die Gipfelfahrt künftig zwar ihre Skier abschnallen. Die zehn Personen fassende Gondel macht es nun aber möglich, Wanderer sowie Familien mit kleinen Kindern sicherer auf den Gipfel zu transportieren.