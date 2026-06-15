Taufkirchen war schon einmal blutiger Schauplatz

Taufkirchen an der Pram ist leider nicht zum ersten Mal Schauplatz eines aufsehenerregenden Mordes geworden. Die 2900-Einwohner-Gemeinde war bereits 2012 über Österreich hinaus in die Schlagzeilen geraten. Damals war die blutüberströmte Leiche der 68-jährigen Renate D. in ihrem Haus gefunden worden.
Ihr 72-jähriger Ehemann hatte die Polizei angerufen. Der pensionierte Hauptschuldirektor erklärte, dass er den Abend im Wirtshaus bei einem Maturajubiläum verbracht habe. Und er äußerte den Verdacht, dass seine Gattin Einbrecher überrascht haben könnte, die sie töteten.
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