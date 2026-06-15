Taufkirchen war schon einmal blutiger Schauplatz

Taufkirchen an der Pram ist leider nicht zum ersten Mal Schauplatz eines aufsehenerregenden Mordes geworden. Die 2900-Einwohner-Gemeinde war bereits 2012 über Österreich hinaus in die Schlagzeilen geraten. Damals war die blutüberströmte Leiche der 68-jährigen Renate D. in ihrem Haus gefunden worden.