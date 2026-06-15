ÖFB-Elf: Im Silicon Valley wird heute nur geschaut

Hybrid-Rasen – aber kein Training

Das einzige Fragezeichen könnte der Hybrid-Rasen sein: „Er ist anders, als wir es in Europa gewohnt sind“, bestätigt Ralf Rangnick. Stürmer Michael Gregoritsch beschreibt ihn als „moosartig, er ist stumpfer, klebt, aber er ist sehr gut. Nur der Ball rollt und springt anders.“ Dennoch verzichtet das ÖFB-Team heute auf ein Training im San-Francsico-Bay-Area-Stadium der 49ers-Footballer im Silicon Valley. Man begnügt sich mit einer Besichtigung, dem „pitch walk“.