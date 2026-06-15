Justiz sprengt rechtsradikale Austria-Fanszene

Sie präsentieren sich mit schwarzen Lederjacken, voll tätowiert, meist auf Motorrädern unterwegs. Ein Bild, das sie auch in sozialen Netzwerken vertreten, wo sie sich auch nicht scheuen ihre problematische Linie stolz zu vertreten. Nur ein Post auf Facebook von vielen: „Ich brauch’ mit dir nicht zu diskutieren. Ich tret’ dir ins Gesicht, denn an meiner Schule gaben Hooligans den Ethikunterricht.“