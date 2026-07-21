Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

LIVE ab 20.30 Uhr: Kann Sturm die Hearts besiegen?

Fußball International
21.07.2026 04:09
Fabio Ingolitsch
Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweite Runde in der Qualifikation zur Champions League: Der SK Sturm Graz muss heute daheim gegen Hearts of Midlothian ran. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der LIVETICKER:

Sturm Graz greift ab heute wieder einmal nach den Sternen – in der Champions-League-Qualifikation empfängt Österreichs Vizemeister sein schottisches Pendant Hearts of Midlothian. Bis zum ganz großen Geldtopf, der Liga-Phase der „Königsklasse“, müsste Sturm schon drei Runden überstehen. Das offizielle Ziel ist die Teilnahme an einer der drei europäischen Liga-Phasen, womit bei drei Anläufen zumindest ein K.-o.-Duell gewonnen werden muss.

Was erwartet die Fans des SK Sturm heute in der Grazer Merkur Arena?
Was erwartet die Fans des SK Sturm heute in der Grazer Merkur Arena?(Bild: Sepp Pail)

Räumt Sturm die Schotten aus dem Weg, wäre für das Team von Fabio Ingolitsch zumindest die Teilnahme an der Europa League fix. Der Sturm-Trainer bezifferte die Ausgangssituation gegen Hearts mit „50:50“. „Uns erwartet Fußball-Kultur pur, Fanatismus und ein Gegner, der eine richtig harte Nuss ist“, sagte Ingolitsch auch mit Blick auf 1300 nach Graz mitreisende Hearts-Fans. Beim schottischen „Vize“ hat sich im Sommer einiges getan, nicht zuletzt der zu den Rangers gewechselte Erfolgstrainer Derek McInnes musste ersetzt werden. Fündig wurde der Klub aus Edinburgh dabei beim „Trainer des Jahres“ in Belgien.

Hearts-Trainer Wouter Vrancken
Hearts-Trainer Wouter Vrancken(Bild: GEPA)

Gegner als verhindertes „Riesenwunder“
Wouter Vrancken setzt laut Ingolitsch „sehr auf spielerische Elemente“. „Sie sind in einer Findungsphase, es ist unklar, wie sie am Ende des Tages aufgestellt sind. Aber man darf nicht vergessen, sie hätten das Riesenwunder in Europa werden können und haben den Titel erst in der letzten Runde gegen Celtic verspielt.“ Der Grazer Respekt ist dementsprechend groß. „Wir wissen, dass wir sehr stabil in unserer Defensivstruktur und im Pressing sein müssen, um das aufzuhalten. Gleichzeitig wissen wir, dass das Risiko, das sie in ihrem Positionsspiel gehen, auch eine Chance für uns sein kann.“

An der Grazer Zielsetzung ändert all das nichts. „Wir wollen unbedingt in eine internationale Liga-Phase. Wir haben uns mit dem zweiten Endrang in eine gute Position gebracht, um das in den kommenden Wochen zu realisieren“, betonte der Coach. Steigt Sturm auf, wartet der Sieger aus Fenerbahce/Gornik Zabrze. Sollte Sturm gegen die Schotten verlieren, geht es in der dritten Ausscheidungsrunde der Europa League am 6. und 13. August gegen den favorisierten portugiesischen Großklub Benfica oder FC St. Gallen.

Sturm auf Sieg gepolt: „Müssen vorlegen“
„Wir haben uns ganz gut mit vielen Vorbereitungsspielen eingespielt. Wir sind bereit“, sagte Jon Gorenc Stankovic bei der Pressekonferenz am Montag. Der slowenische Sturm-Kapitän erinnerte daran, dass man im Vorjahr bereits gegen beide Glasgower Klubs gespielt habe. Die Rangers wurden 2:1 in Graz besiegt, gegen Celtic in Glasgow gab es eine 1:2-Niederlage. Ingolitsch betonte die Vorfreude auf einen seiner Meinung nach „spektakulären“ Auftakt. „Wir wollen vorlegen, wir müssen vorlegen, wenn wir in die nächste Runde wollen.“

Jon Gorenc Stankovic
Jon Gorenc Stankovic(Bild: GEPA)

Bis auf Filip Rozga (Muskelverletzung) und den rekonvaleszenten Leon Grgic seien alle Mann an Bord. In welchem Ausmaß der große Grazer Unterschiedsspieler Otar Kiteishvili mitwirken kann, ist laut dem Coach offen. Der Georgier verpasste wegen einer wieder aufgetretenen Wadenblessur weite Teile der Vorbereitung. Der neue Mittelstürmer Nelson Weiper wurde fristgerecht angemeldet. „Er ist bereit für einen Einsatz“, sagte Ingolitsch über die Leihgabe vom deutschen Bundesligisten Mainz. Verteidiger Paul Koller könnte nach einem im letzten Testspiel erlittenen Nasenbeinbruch mit Maske einlaufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
21.07.2026 04:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
175.597 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
144.875 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
141.349 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2121 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1852 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1820 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Fußball International
Champions League
LIVE ab 20.30 Uhr: Kann Sturm die Hearts besiegen?
ÖFB-Team verbessert
Spanien überholt in Weltrangliste Argentinien
Nach Besuch bei König
Eine Million Fans empfing Spanien-Helden in Madrid
Wegen Paredes und Co.
FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien ein!
Nach Final-Niederlage
Jetzt meldet sich Lionel Messi auf Insta zu Wort!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf