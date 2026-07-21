LIVE ab 20.30 Uhr: Kann Sturm die Hearts besiegen?

Gegner als verhindertes „Riesenwunder“

Wouter Vrancken setzt laut Ingolitsch „sehr auf spielerische Elemente“. „Sie sind in einer Findungsphase, es ist unklar, wie sie am Ende des Tages aufgestellt sind. Aber man darf nicht vergessen, sie hätten das Riesenwunder in Europa werden können und haben den Titel erst in der letzten Runde gegen Celtic verspielt.“ Der Grazer Respekt ist dementsprechend groß. „Wir wissen, dass wir sehr stabil in unserer Defensivstruktur und im Pressing sein müssen, um das aufzuhalten. Gleichzeitig wissen wir, dass das Risiko, das sie in ihrem Positionsspiel gehen, auch eine Chance für uns sein kann.“