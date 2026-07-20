Jetzt öffnet sich Tür – nutzt du zweite Chance?

Nach intensiven Wochen kommt wieder Bewegung ins Leben. Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter spricht über eine Woche voller neuer Chancen, überraschender Wendungen und mutiger Entscheidungen. Warum sich gerade jetzt Türen öffnen, weshalb der Wechsel der Sonne in den Löwen und der wieder direktläufige Merkur frischen Schwung bringen und wie dSie zwischen echter Intuition und bloßer Unruhe unterscheiden – all das erklärt sie im aktuellen Talk. Die Botschaft der Woche: Chancen erkennen, ist das eine. Hindurchgehen musst man selbst.