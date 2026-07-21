Grandhotel in Baden wird neues Leben eingehaucht

40 Millionen Euro sollen den traditionsreichen Sauerhof aus dem Dornröschenschlaf holen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Nun steht der nächste entscheidende Schritt bevor.
„Es wird zu 100 Prozent heuer noch etwas passieren!“ Das versprach der Käufer des Grandhotels Sauerhof in Baden – Jürgen Hesz – bereits im Vorjahr. Und es wurde bereits einiges geplant. Nach Jahren des Stillstands keimt nun endlich Hoffnung für das ehemals traditionsreiche Hotel auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.