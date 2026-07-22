Mehr Jugendkriminalität: Wiens Bezirken reicht es

Mehr Polizeistreifen, verstärkte Kontrollen, mehr Sozialarbeiter und eine engere Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen sollen verhindern, dass Jugendliche überhaupt auf die schiefe Bahn geraten. In der „Krone“ fordern die drei Bezirksvertreter der ÖVP und sogar die grüne Bezirkschefin von Währing jedenfalls rasche Konsequenzen für Intensivtäter und mehr Unterstützung bei der Präventionsarbeit. „In der Inneren Stadt haben wir vereinzelt Beschwerden“, so City-Bezirksvorsteher Markus Figl. Von der Stadt fordert der ÖVP Wien-Chef jetzt ein Gesamtkonzept. Die angekündigte Auszeit-WG sei „eine reine Symptombekämpfung“.