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Mega-Deal nach der WM

137 Mio. Euro! Rekordwechsel in England perfekt

Premier League
22.07.2026 05:12
Morgan Rogers (Mitte) wechselt zum FC Chelsea.
Morgan Rogers (Mitte) wechselt zum FC Chelsea.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun ist es fix: Chelsea hat um die britische Rekordsumme Englands Nationalspieler Morgan Rogers von Premier-League-Konkurrent Aston Villa verpflichtet!

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Laut Medienberichten vom Dienstagabend sollen die „Blues“ 117 Millionen Pfund (137,32 Mio. Euro) für den 23-jährigen Mittelfeldspieler überweisen.

Anderson abgelöst
Die bisherige Rekordablöse von 135 Millionen Euro für den Anfang Juli getätigten Transfer des Nationalteamkollegen Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City wurde damit übertroffen.

Rogers stand für England bei der WM in sieben von acht Spielen am Platz. Bei Chelsea erhält er einen bis 2033 laufenden Vertrag.

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