Unlimitierte Daten für unter zehn Euro im Monat

In den letzten Jahren hat sich das Preis-Leistungs-Verhältnis der heimischen Mobilfunktarife stetig verbessert. Längst vorbei sind die Zeiten, wo für 500 Minuten und drei Gigabyte Datenvolumen 15, 20 oder sogar noch mehr Euros von den Anbietern monatlich verlangt wurden. Heutzutage kommt Otto-Normalverbraucher mit zehn Euro im Monat in 90 Prozent der Fälle aus. Bekommt man dafür doch meist schon über 50 Gigabyte Datenvolumen und mindestens 1000 Sprachminuten.