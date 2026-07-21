Rasen-Kontrolle sogar zur „Geisterstunde“

Die Erneuerungs- und Umbauarbeiten im Stadion Liebenau sind nach sieben Wochen abgeschlossen, 2,7 Millionen Euro wurden in eine moderne LET-Flutlichtanlage sowie einen neuen Rasen investiert. Die Verhandlungen mit einem Namenssponsor für die Arena laufen. Der neue Stadion-Banner sorgt bei GAK-Fans indes für Kritik.