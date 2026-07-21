Rasen-Kontrolle sogar zur „Geisterstunde“

Die Erneuerungs- und Umbauarbeiten im Stadion Liebenau sind nach sieben Wochen abgeschlossen, 2,7 Millionen Euro wurden in eine moderne LET-Flutlichtanlage sowie einen neuen Rasen investiert. Die Verhandlungen mit einem Namenssponsor für die Arena laufen. Der neue Stadion-Banner sorgt bei GAK-Fans indes für Kritik.
Geschafft! Sieben Wochen war das Stadion Liebenau eine Baustelle, letzte Woche waren die Arbeiten fertig. Kostenpunkt für den Umbau: 2,7 Millionen Euro. Gearbeitet wurde quasi rund um die Uhr. 30 Mann waren im Einsatz, auch samstags, damit alles rechtzeitig fertig ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.