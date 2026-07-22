War Simeone der Grund für Argentiniens WM-Pleite?

Pedro Porro schlägt die Flanke, Nico Williams köpfelt in den Rückraum und Ferran Torres steht mutterseelenallein bereit, um Spanien zum WM-Titel zu schießen. Doch wo war sein Gegenspieler Giuliano Simeone?
Der richtete sich den Socken und bekam nicht mit, dass ihm sein Gegenspieler Ferran Torres entwichen war, und damit Spanien zum zweiten WM-Titel schoss. Wie kann so etwas in dieser Spielsituation passieren? Das fragen sich nun auch die Fans.
Shitstorm für Simeone
Die gingen nämlich in den darauffolgenden Tagen heftig auf den Atletico-Stürmer los. „Man muss es zehn Mal sehen, um es wirklich glauben zu können“, meint ein Argentinien-Fan auf „X“ fassunglos. „Man sollte ihm die Rückkehr ins Land verbieten“.
Socken gerichtet
Doch was war genau passiert? Als Pedro Porro in der 106. Spielminute den Ball in den Strafraum flankte, blieb Simeone plötzlich stehen, um sich scheinbar den rechten Socken zu richten – anstatt mit seinem Gegenspieler Ferran Torres mitzulaufen. Dachte er leicht, der Ball ginge ins Toraus? Als er bemerkte, Torres komme zum Abschluss, war dieser schon außer Reichweite und Argentiniens Messe gelesen.
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