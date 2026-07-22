War Simeone der Grund für Argentiniens WM-Pleite?

Socken gerichtet

Doch was war genau passiert? Als Pedro Porro in der 106. Spielminute den Ball in den Strafraum flankte, blieb Simeone plötzlich stehen, um sich scheinbar den rechten Socken zu richten – anstatt mit seinem Gegenspieler Ferran Torres mitzulaufen. Dachte er leicht, der Ball ginge ins Toraus? Als er bemerkte, Torres komme zum Abschluss, war dieser schon außer Reichweite und Argentiniens Messe gelesen.