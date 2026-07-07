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„Mikrophallus“: Erbsen-Penis wächst dank Spenden

Intim
07.07.2026 18:25
US-Amerikaner Michael Phillips leidet unter seinem kleinen besten Stück: Es ist so groß wie z. ...
US-Amerikaner Michael Phillips leidet unter seinem kleinen besten Stück: Es ist so groß wie z. B. eine Erbse, das Gehirn eines Wellensittichs oder ein Lego-Noppen ...(Bild: Krone-Collage/instagram.com/whutzhizphace/, PixelHill - stock.adobe.com, Michal - stock.adobe.com, Snizhana - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Der Mann mit dem – angeblich – „kleinsten Penis der Welt“ kann sich nun sein bestes Stück vergrößern lassen: Er hat dank einer Spendenkampagne genug Geld für den Eingriff in Amerika gesammelt. Aber gibt es den „Mikrophallus“ medizinisch gesehen überhaupt?

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Das Guinnessbuch der Weltrekorde kennt – in dem Fall leider – keine Kategorie a la „Kleinster Phallus“, sonst wäre US-Amerikaner Michael Phillips (38) wohl ein starker Kandidat: Kaum 0,97 Zentimeter groß soll sein bestes Stück sein – ja, im voll erigierten Zustand.

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