Strohmayer-Dangl löscht 41 Jahre alten ÖLV-Rekord

Rhythmus umgestellt

Im Banská Bystrica aber stürmte der 24-Jährige auf Bahn 7 bei dem zur World Athletics Continental Tour zählenden Silber-Meeting zu dem neuen Rekord! Mit seinen 49,18 musste er sich nur Bassem Hemeida (Kat/48,10) und dem Japaner Kazuki Kurokawa (48,71) geschlagen geben. „Als ich die Siegerzeit von 48,10 aufleuchten sah, wusste ich, dass es ein Rekord für mich werden könnte“, meinte Niklas Strohmayer-Dangl. Als dann sein Rekord mit 49,18 Gewissheit war, brachen bei ihm alle Dämme. Jubelnd riss er beide Hände in die Höhe, sprang vor Freude in die Luft. „Ich wusste, dass ich irgendwann diesen Rekord laufen kann. Aber jetzt, wo es passiert ist, ist alles einfach nur ein Traum.“ Da kullerten die Freudentränen, als der Druck der vergangenen Wochen von ihm wich.