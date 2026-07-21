Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubel & Freudentränen

Strohmayer-Dangl löscht 41 Jahre alten ÖLV-Rekord

Sport-Mix
21.07.2026 22:49
Niklas Strohmayer-Dangl stürmt zum Traumrekord.
Niklas Strohmayer-Dangl stürmt zum Traumrekord.(Bild: James Rhodes)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Nachdem Christania Williams in Banská Bystrica 100-m-Rekord gelaufen war, folgte wenig später die nächste Sensation! Niklas Strohmayer-Dangl verbesserte bei dem berühmten P-T-S-Meeting über 400 m Hürden den knapp 41 Jahre alten ÖLV-Rekord von Thomas Futterknecht (49,33) um 15 Hundertstel auf 49,18 verbessert. Nach dem Rekordlauf weinte Niklas vor Freude. Er war am Ziel seiner Träume angelangt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heuer hatte der Burgenländer schon insgesamt viermal mit Top-Zeiten von 49,43 – 49,44 - 49,47 – 49,55 an diesem Hürden-Rekord gekratzt, den der legendäre „Fuzzi“ im Semifinale der Universiade in Kobe am 30. August 1985 aufgestellt hatte. „Die Konstanz ist da, da geht heuer sich noch mehr, im zweiten Wettkampfblock sollten noch schnellere Zeiten kommen“, war sich der 24-jährige Strohmayer-Dangl zuletzt in Budapest sicher. Er sollte Recht behalten. Nach seinem zweiwöchigen Trainingsblock verwirklichte er, wie erhofft, in der Slowakei seine hohen Erwartungen.

(Bild: ÖLV/Gilad Kavalerchik)

Rhythmus umgestellt
Im Banská Bystrica aber stürmte der 24-Jährige auf Bahn 7 bei dem zur World Athletics Continental Tour zählenden Silber-Meeting zu dem neuen Rekord! Mit seinen 49,18 musste er sich nur Bassem Hemeida (Kat/48,10) und dem Japaner Kazuki Kurokawa (48,71) geschlagen geben. „Als ich die Siegerzeit von 48,10 aufleuchten sah, wusste ich, dass es ein Rekord für mich werden könnte“, meinte Niklas Strohmayer-Dangl. Als dann sein Rekord mit 49,18 Gewissheit war, brachen bei ihm alle Dämme. Jubelnd riss er beide Hände in die Höhe, sprang vor Freude in die Luft. „Ich wusste, dass ich irgendwann diesen Rekord laufen kann. Aber jetzt, wo es passiert ist, ist alles einfach nur ein Traum.“ Da kullerten die Freudentränen, als der Druck der vergangenen Wochen von ihm wich.

(Bild: PTS 2026)

Der Rekordlauf sei nur, wie der Burgenländer erzählte, nur mit einer Technikumstellung möglich geworden. Zum zweiten Mal in seiner Karriere schaffte er es, zwischen den Hürden bis zur sechsten Hürde einen Rhythmus von nur 13 Schritten durchzuhalten. Das hat die entscheidenden Hundertstelsekunden gebracht.

Verletzung in Südafrika
Niklas Strohmayer-Dangl berichtete nach dem Rekordlauf, dass er zu Saisonbeginn heuer große Verletzungsprobleme gehabt hatte. Beim Training in Südafrika habe er sich sieben Wochen vor dem Saisonstart in St. Pölten in der Oberschenkelrückseite einen Einriss zugezogen. „Der war so gravierend, dass ich wochenlang keine Hürden trainieren konnte. Vor dem Liese-Prokop-Memorial habe ich nur drei Hürden-Trainings gehabt!“

(Bild: PTS 2026)

Durchbruch in Papendal
Der Durchbruch zum Rekord hatte sich seit dem vergangenen Herbst abgezeichnet. Da nutzte Niklas Strohmayer-Dangl die Chance, sich der Trainingsgruppe um Olympiasiegerin Femke Broeders-Bol in Papendal anzuschließen. Bereits in der Hallensaison lief er heuer über 400 m in 46,36 bis auf eine Hundertstel an seine Freiluftbestzeit über die Stadionrunde (46,35) heran. Auf meine Frage, ob Niklas im Sommer den Rekord über 400 m Hürden von 49,33 brechen könne, lächelte Laurent Meuwly, Cheftrainer von Papendal, nur kurz und sagte: „Sicher. Niklas wird eines Tages auch unter 49 Sekunden laufen!“

Motivation durch Futternknecht
Zunächst war Niklas Strohmayer im Vorjahr erstmals bei der Universiade in Bochum im Semifinale mit 49,74 Sekunden unter der 50-Sekunden-Barriere geblieben. Als dieser Bann gebrochen war, folgten vor seinem jetzigen Rekordlauf sieben weitere Rennen unter 50,00. Da war sich auch Thomas Futterknecht sicher, dass sein fast 41 Jahre alter Rekord bald gelöscht werden würde. Er schickte Niklas vor gut drei Monaten als Motivation per E-Mail sogar ein kurzes Schreiben, in welchem er ihm die Rekord-Verbesserung wünschte…

(Bild: PTS 2026)

Einst einer der Großen
Thomas Futterknecht war, was die heutige Generation nicht mehr weiß, in den 80er-Jahren einer der großen österreichischen Läufer, war Teilnehmer bei Olympia, WM und EM, lief zweimal bei der „Weltklasse“ in Zürich. 15-mal blieb er unter der 50-Sekunden-Grenze. An seinen Rekord in Kobe erinnert er sich genau. Im Semifinale, in dem er als Dritter seine 49,33 lief, „hatte es hervorragende Bedingungen gegeben, der Wind war auch günstig“. Im Finale spielte das Wetter nicht mehr mit, wurde er in 50,21 Fünfter.

Vier Jahrzehnte unangetastet
Dass sein Rekord so lange halten würde, hätte Thomas Futterknecht natürlich nicht erwartet. Klaus Ehrle war dieser Bestmarke 1987 mit 49,55 und zweimal 49,66 noch sehr nahe gekommen. Danach aber blieb der Rekord vier Jahrzehnte unangetastet. Dies ist für den 63-jährigen Futterknecht auch nachvollziehbar. Die 400 m Hürden seien eine „sehr anspruchsvolle Disziplin, für die du als Voraussetzung auch schnell über 100 m, 200 m und 400 m flach sein musst“. Dazu komme die Hürdentechnik. In einem kleinen Land wie Österreich hätten eben nur wenige Läufer – wie jetzt Niklas Strohmayer-Dangl – die Veranlagung dazu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
21.07.2026 22:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
147.931 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.635 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
137.682 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
596 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Mehr Sport-Mix
Jubel & Freudentränen
Strohmayer-Dangl löscht 41 Jahre alten ÖLV-Rekord
Sprint-Sensation
Christania Williams stürmt mit Traum-Rekord zur EM
Tour de France
Evenepoel gewinnt Zeitfahren, Großschartner 13.
Weiter großes Problem
Nur ein eigenes Baseballfeld fehlt Halleinern
Kollision bei der Tour
Wütender Autofahrer verursacht Sturz von Radprofi

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf