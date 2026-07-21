Christania Williams stürmt mit Traum-Rekord zur EM

Gogl-Walli solo zu 53,11

Bereits im Vorprogramm gewann Susanne Gogl-Walli in einem einsamen Rennen an der Spitze die 400 m in 53,11. Nach ihren 52,59 von Heusden am vergangenen Samstag war dies heuer nach ihrer langen Verletzungspause erst ihr zweites Einzel-Start der Saison. „Es war gut, dass ich hier gelaufen bin, ich brauche jetzt einfach Rennen“, meinte die Oberösterreicherin. Auch wenn in Kapfenberg bei der 4 x 400-m-Staffel leider durch den schweren Fehler am Start (Lena Pressler musste 18,85 m zu viel laufen) die Chance für eine EM-Quali vergeben wurde, dürfte sich Susi Gogl-Walli noch über das Ranking einen Platz für das Einzel-Rennen bei der EM holen.