Lokalgast starb: Wende im Gailtaler Döner-Krimi

Mit dem Leben bezahlt hat ein Kärntner seine Jausenpause bei einem Dönerlokal: Denn laut medizinischen Gutachten starb der Mann an einer Salmonellenvergiftung – verursacht durch Hygienemängel in der Küche. Die Wirtsleute müssen deswegen vor Gericht. Schon zum zweiten Mal ...
Ekel-Fleisch-Alarm gab es, nachdem quer durch Österreich 30 Gäste nach dem Genuss von Hühner-Kebab teils schwer erkrankten – ein 63-Jähriger starb sogar an Multiorganversagen wenige Tage nach dem Besuch eines Döner-Lokals im Gailtal.
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