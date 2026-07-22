Vorarlbergs Industrie kommt nicht vom Fleck

Ein Blick auf die einzelnen Sparten zeigt ein gespaltenes Bild. Als Lichtblick erweist sich derzeit die Maschinen- und Metallindustrie, in der mehr als die Hälfte der Betriebe von guten Geschäften berichtet. Doch auch dort trüben sich die Gewinnerwartungen für die zweite Jahreshälfte massiv ein. Völlig anders ist die Stimmung in der Elektrobranche, wo jedes zweite Unternehmen über eine schlechte Lage klagt. Hier machen den Betrieben vor allem die gestiegenen Personalkosten zu schaffen.